Opposizioni in Aula, contro di noi intimidazioni e minacce

agenzia

Proteste per l'esame del ddl sicurezza alla Camera

ROMA, 01 AGO – Protesta delle opposizioni in Aula alla Camera in apertura di lavori sui tempi d’esame sul ddl sicurezza nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. “Sono stati contingentati i tempi – ha detto la Dem Chiara Braga – in assenza di qualsiasi atteggiamento ostruzionistico con una modalità di gestione che ha visto momenti di forte tensione anche a fronte di intimidazioni e minacce nei confronti dell’opposizione. Una modalità che non è accettabile”. Un atteggiamento “aggressivo da parte della maggioranza”, ha stigmatizzato anche Filiberto Zaratti.

