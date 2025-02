Opposizioni presentano pdl sul congedo, prima firma di Schlein

agenzia

'Si tratta di introdurre quello paritario per i papà'

ROMA, 08 FEB – La segretaria del Pd Elly Schlein è la prima firmataria di una proposta di legge per l’incremento dell’indennità di maternità e l’introduzione di un congedo paritario per il padre. “L’obiettivo è arrivare a cinque mesi di congedo di paternità perché il paese ha bisogno di dare valore fino in fondo al concetto di famiglia e quindi di condividere genitorialità, impegno e cura dei figli in modo paritario. Si propone poi l’incremento dall’80% al 100% dell’indennità di maternità”, spiega il dem Marco Furfaro. A chi gli chiede da chi sia stata firmata la pdl, risponde: “E’ firmata da tutti i leader e capigruppo delle opposizioni alla Camera”.

