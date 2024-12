agenzia

'Un'altra vittoria per i Patrioti europei'.

BRUXELLES, 20 DIC – “La giustizia ha prevalso, bravo Matteo Salvini, un’altra vittoria per i Patrioti per l’Europa”. Lo scrive su X il premier ungherese Viktor Orban commentando a caldo l’assoluzione per il leader della Lega.

