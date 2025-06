Orban versione queer, a vigilia Pride opera di Laika a Budapest

agenzia

La street artist,'esserci un rischio ma necessario, siamo marea'

ROMA, 27 GIU – Il presidente ungherese Viktor Orbàn in ‘veste’ queer, con gonna, tacchi rosa, rossetto, e la cravatta con i colori della battaglia delle persone trans, mentre sventola in aria una bandiera arcobaleno. Questa l’opera comparsa, alla vigilia del pride, al centro di Budapest, firmata dall’artista Laika, dal titolo “Another Hungary is Possible”, ovvero: “Un’altra Ungheria è possibile”. Sull’orlo della gonna si legge anche la scritta “Free Maja”, in omaggio alla militante antifascista non-binary detenuta in Ungheria. Un messaggio chiaro, lanciato dall’artista alla vigilia del Budapest Pride. “‘Caro si fa per dire Viktor’, ho sognato che scendevi in piazza anche tu, per i diritti civili, per la libertà di essere ciò che si vuole, ciò che si è. Scendevi in piazza anche per difendere lo stato di diritto e la democrazia, contro i beceri nazionalismi e contro i gruppi di estrema destra del tuo paese. Contro i maltrattamenti nelle carceri. Scendevi in piazza a difesa dei diritti umani… Poi mi sono svegliat….”, scrive sui social l’artista pubblicando le foto del suo nuovo poster. “La street art però ha il potere di mostrare l’impossibile, l’utopico. E soprattutto ha il potere di fare arrabbiare i sovranisti come te. Essere qui a Budapest oggi è un rischio, ma è anche necessario”, sottolinea. “È importante non solo per la comunità LGBTQIA+ ungherese, ma per quella di tutta l’Europa. E importante per difendere democrazia e diritti umani. Domani sarò in incognito alla manifestazione e spero di vedervi in tantissimi. L’onda nera omofoba e xenofoba non ci travolgerà. Noi siamo marea”, conclude il post dell’artista, accompagnato dalla canzone Express yourself di Madonna.

