Orlando, per Bari Pd e M5s scelgano un candidato terzo

Da Conte operazione strumentale, prevalga il buonsenso

ROMA, 05 APR – “Oggi Conte può fare una mossa che toglie un punto al Pd, ma domani sarà quello che ha consegnato Bari alla destra. Penso che si debba mettere acqua sul fuoco, respingere l’operazione strumentale di Conte. Che spara nella direzione sbagliata, con un tentativo un po’ furbetto di speculare. Se vogliamo salvare il buono, non dico che dobbiamo metterci in una stanza per scegliere uno dei due, Laforgia o Leccese. Ma il passo da fare è cercare un terzo che dia la possibilità di reagire”. Lo ha detto il deputato del Pd Andrea Orlando, intervenendo sulla questione delle primarie a Bari. “Più che il tema di chi vince o chi perde nella coalizione – ha aggiunto – c’è il tema di non far perdere la coalizione. È un elemento di buonsenso che dovrebbe prevalere”.

