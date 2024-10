Orsini, ‘il futuro è il nucleare’

agenzia

'C'è un problema di competitività'

SANTA FLAVIA, 26 OTT – “C’e’ un problema di competitività, ecco perché serve una grossa spinta per il nucleare. Stiamo pagando il 40% in più l’energia e bisogna intervenire. In Italia la nostra battaglia politica sull’energia va in direzione del nucleare. In Europa è per il mercato unico dell’energia”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo in videocollegamento alla convention di Forza Italia in corso all’Hotel Zagarella di Santa Flavia.

