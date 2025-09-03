P.Chigi, decisione sul Mercosur dopo valutazione delle garanzie

agenzia

"Bene l'inserimento di salvaguardie che l'Italia chiedeva"

ROMA, 03 SET – “In relazione all’adozione da parte del Collegio dei Commissari del testo finale dell’Accordo UE – Mercosur, il Governo italiano accoglie con favore l’inserimento di un pacchetto di salvaguardie aggiuntive a tutela degli agricoltori europei”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, aggiungendo che “tali salvaguardie aggiuntive prevedono, come attivamente chiesto negli scorsi mesi dall’Italia, un meccanismo di monitoraggio e intervento rapido in caso di perturbazioni nei prezzi, anche a livello di singolo Stato membro, il rafforzamento dei controlli fito-sanitari sulle merci in ingresso per assicurarne il pieno rispetto di standard e regolamentazioni UE e l’impegno a prevedere compensazioni adeguate per le filiere agricole eventualmente danneggiate”. “In vista dei prossimi passaggi di approvazione formale dell’Accordo a Bruxelles – viene chiarito -, l’Italia valuterà, anche attraverso il coinvolgimento delle rilevanti associazioni di categoria, l’efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l’approvazione finale dell’Accordo UE-Mercosur”.

