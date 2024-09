Incontro Draghi-Meloni a Palazzo Chigi: nel rapporto dell’ex premier diversi importanti spunti

In Italia

Nell'incontro con la presidente del Consiglio, confronto approfondito sul suo Rapporto

“Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Presidente Mario Draghi. Al centro del lungo colloquio, un confronto approfondito sul Rapporto sul futuro della competitività europea presentato da Draghi, che contiene secondo il Governo diversi importanti spunti”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, indicando fra questi “la necessità di un maggiore impulso all’innovazione, la questione demografica, l’approvvigionamento di materie prime critiche e il controllo delle catene del valore e, più in generale, la necessità che l’Europa preveda strumenti adatti a realizzare le sue ambiziose strategie – dal rafforzamento dell’industria della difesa fino alle doppie transizioni – senza escludere aprioristicamente nulla, compresa la possibilità di un nuovo debito comune”. “Priorità condivise che – precisa la nota – rispecchiano anche il lavoro portato avanti dal Governo in Italia e nelle Istituzioni europee”. Giorgia Meloni e Mario Draghi “sono rimasti d’accordo di tenersi in contatto per continuare ad approfondire” le materie contenute nel report sulla competitività europea.

