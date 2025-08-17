P.Chigi, per i Volenterosi nessuna decisione senza Kiev

agenzia

'Continuare a lavorare con gli Usa per porre fine al conflitto'

ROMA, 17 AGO – Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato nel pomeriggio a una nuova video-conferenza della Coalizione dei Volenterosi, che ha permesso un coordinamento in vista dell’incontro di domani a Washington. Nel corso della discussione, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA