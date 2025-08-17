P.Chigi, per Kiev servono solide garanzie di sicurezza

agenzia

Volenterosi confermano necessità pressione collettiva su Mosca

ROMA, 17 AGO – La discussione nel corso della video-call della Coalizione dei Volenterosi, cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha inoltre confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

