P.Chigi, preoccupa rapporto Aiea sulle violazioni dell’Iran

agenzia

Sostegno a Usa nel negoziato sul nucleare, soluzione diplomatica

ROMA, 13 GIU – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi un vertice in videoconferenza per valutare le conseguenze dell’escalation militare in Medio Oriente nel corso del quale “si sono registrati con preoccupazione i rapporti dell’Aiea che hanno trovato l’Iran in violazione dei suoi obblighi secondo il Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi nucleari”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “In questo quadro è stato riaffermato il pieno sostegno ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano, come testimoniato dalle due tornate negoziali ospitate a Roma, e sottolineato come una soluzione diplomatica debba restare l’obiettivo prioritario”.

