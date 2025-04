Padre Faltas, le ultime parole del Papa per la Terra Santa

agenzia

"Un grande dolore, sempre vicino agli indifesi"

CITTÀ DEL VATICANO, 21 APR – “Eravamo ad Emmaus a celebrare l’incontro dei discepoli con il Risorto quando è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco. È stato un momento doloroso e di smarrimento perché speravo dalle immagini di ieri di rivedere presto il Santo Padre”. Lo dice all’ANSA il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, al telefono da Gerusalemme. “Ci ha lasciato il Padre buono sempre vicino agli ultimi, ai poveri, agli indifesi. La Sua ultima benedizione al mondo è stata la consolazione per chi sta soffrendo per la sua mancanza. Le sue ultime parole, sussurrate piano ma con fermezza, sono stata la sempre forte richiesta di pace per la Terra Santa e per il mondo in guerra – sottolinea il francescano -. Sono stati dodici anni intensi di un pontificato che lascerà un segno indelebile nella storia. Papa Francesco è stato vero testimone di Cristo, difensore della giustizia, amico della verità, forte sostenitore della speranza e della pace, uomo semplice e profondo, padre amorevole di un’umanità fragile e ferita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA