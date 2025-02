Palermo, il Brass Group contro la Regione: “Le mani della politica sulla Fondazione”

Prese di posizione

Acque agitate tra personale, musicisti e docenti dell'Orchestra Jazz Siciliana per il disegno di legge attualmente in esame alla Commissione cultura dell’Assemblea regionale siciliana

I professori d’orchestra, i docenti e tutto il personale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group in una nota esprimono «forte preoccupazione e sconcerto in merito al disegno di legge attualmente in esame alla Commissione cultura dell’Assemblea regionale siciliana, che prevede una modifica sostanziale della governance della Fondazione, espropriandola della sua attuale gestione amministrativa».

«La Fondazione, istituita ai sensi della legge n. 5 dell’1 febbraio 2006, è già dotata di un Consiglio di amministrazione, di un Collegio dei revisori e di una guida di prestigio internazionale, il maestro Ignazio Garsia, che con dedizione e passione ha costruito in decenni di lavoro una realtà musicale riconosciuta a livello internazionale. È significativo ricordare che Garsia e tutti i componenti del Consiglio d’amministrazione, ad oggi non hanno mai percepito alcun compenso per il ruolo ricoperto. È singolare e preoccupante che un intervento così radicale non sia stato oggetto di alcun confronto con le parti interessate e sia stato gestito unilateralmente. A quale scopo si vuole modificare la legge istitutiva della Fondazione? Quali interessi si celano dietro questa manovra che viene già presentata alla stampa senza alcuna consultazione?», aggiunge la nota.

L’Orchestra e tutto il personale, «come sempre, si rende disponibile al dialogo con tutte le forze politiche affinché possa essere superato il precariato degli orchestrali jazz che rappresenta una vergogna e dimostra un razzismo culturale nei confronti dei musicisti jazz, ancora oggi senza alcuna prospettiva di poter essere equiparati ai colleghi del comparto classico-sinfonico. La musica jazz è cultura, è patrimonio, è identità. E la sua tutela non può essere sacrificata per interessi di parte», conclude la nota.