Papa: ambulanze e medici, l’impegno sanitario della Difesa

agenzia

Nove mezzi e anche 15 posti letto disponibili al Celio

ROMA, 25 APR – Nove ambulanze medicalizzate, un posto medico avanzato a piazza Cavour con medici e infermieri, 15 posti letto all’ospedale militare del Celio e una unità mobile sanitaria pronta per essere impiegata. Questi gli assetti sanitari messi già a disposizione dalla Difesa durante i giorni successivi alla morte di papa Francesco e in vista dei funerali di domani. Al tavolo tecnico di oggi pomeriggio in Prefettura, così come avvenuto anche nelle riunioni precedenti, ci sarà anche l’ispettore generale della sanità militare, il generale Carlo Catalano. “Il nostro è un contributo importante che va a integrarsi con la complessa macchina coordinata da prefettura e Protezione Civile – spiega -. Siamo sempre in prima linea nell’emergenza. Come dico sempre, il medico militare nasce, cresce e vive la cultura dell’emergenza”.

