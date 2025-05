Papa: Becciu, ‘offro le mie sofferenze per il bene della Chiesa’

agenzia

Il cardinale che ha rinunciato a Conclave: 'ho gioito con tutti'

CAGLIARI, 09 MAG – “Il mio sentimento è di gioia con tutta la Chiesa che si rallegra perché c’è il nuovo Papa. La Chiesa è viva, è animata dallo spirito santo e l’elezione del pontefice ne è un segno”. Così il cardinale Angelo Becciu in un passaggio dell’intervista con L’Unione Sarda sull’elezione di Papa Leone XIV, che uscirà integrale sull’edizione di domani. Alcuni stralci sono stati anticipati sul quotidiano online. Becciu non ha preso parte al Conclave ma ha vissuto in piazza San Pietro l’elezione del pontefice. Poi dopo nella Cappella Sistina ha visto insieme agli altri porporati il Papa: “Ho incontrato Leone XIV, l’ho abbracciato, ho gioito con tutti i cardinali”. Sulle sofferenze legate alla sua vicenda giudiziaria dice: “Le offro per il bene della Chiesa”. La rinuncia del cardinale arrivata all’ultimo momento, ha portato il quorum per l’elezione del nuovo Papa a 89 voti, poi raggiunti da Leone XIV al quarto scrutinio nel pomeriggio di ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA