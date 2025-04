Papa: cerimonia con leader diverse religioni a Buenos Aires

agenzia

Ebrei e musulmani fianco a fianco in omaggio a Francesco

BUENOS AIRES, 23 APR – Una celebrazione con leader di diverse religioni ha riempito ieri la cattedrale metropolitana di Buenos Aires per rendere omaggio a Papa Francesco. L’evento, carico di simbolismo, ha visto la partecipazione fianco a fianco di ebrei e musulmani, oltre a leader di altri gruppi religiosi. Il rabbino Daniel Goldman ha osservato che Francesco “non ha mai dimenticato gli immigrati” nelle sue preghiere, sottolineando l’importanza di esercitare comprensione e amore in un mondo così diviso. Sul pulpito sono poi saliti i leader islamici Sheij Salim Delgado Dassum e Omar Abboud, che hanno sottolineato come Francesco fosse “portavoce della pace in un mondo di guerre”. Hanno in seguito parlato anche Kissag Mouradin, della chiesa armena, il pastore metodista Maria Pons e il pastore pentecostale Norberto Saracco. L’unione dei leader di diverse religioni nella ricerca della pace e del dialogo è stata sottolineata dall’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Cuerva, responsabile dell’evento. Secondo lui, questo era ciò che Francesco desiderava: “Che possiamo portare avanti l’eredità di pace, unità e dialogo di Francesco”, ha affermato.

