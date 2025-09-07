Papa, da armi vittorie apparenti, Dio non vuole la guerra

agenzia

"Preghiamo per la pace in Terra Santa e in Ucraina"

CITTÀ DEL VATICANO, 07 SET – Il Papa all’Angelus ha lanciato un nuovo appello “per la pace specialmente in Terra Santa e in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalla guerra”. “Ai governanti ripeto: ascoltate la voce della coscienza. Le apparenti vittorie ottenute con le armi, seminando morte e distruzione, sono in realtà delle sconfitte e non portano mai pace e sicurezza. Dio non vuole la guerra, Dio vuole la pace e Dio sostiene – ha sottolineato Leone – chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo”.

