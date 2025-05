Papa Leone sorretto da Statua Libertà in murale a Milano

agenzia

Opera 'The American Dream' realizzata da aleXsandro Palombo

MILANO, 16 MAG – Un murale dedicato a Papa Leone XIV è comparso all’ingresso della Chiesa quattrocentesca di Santa Maria presso San Satiro, a pochi passi dal Duomo di Milano. L’ha realizzato aleXsandro Palombo, artista contemporaneo da sempre impegno in tematiche sociali e diritti umani. Intitolato ‘The American Dream’, nel murale il pontefice è ritratto sorretto dalle braccia della Statua della Libertà, che lo innalza con forza verso il cielo. Nella sua mano destra, il Pontefice impugna la fiaccola, richiamando il ‘sogno americano’ e i suoi principi di solidarietà, uguaglianza e accoglienza, incisi nel celebre sonetto di Emma Lazarus. “Viviamo in un’epoca in cui la libertà è minacciata da molteplici fronti: guerre, derive autoritarie, e una crescente indifferenza verso la sofferenza altrui. In una società sempre più materialista e disorientata, oggi più che mai sentiamo il bisogno di guide illuminate. Benvenuto, Papa Leone”, afferma aleXsandro Palombo, che ha pubblicato le immagini dell’opera sulla sua pagina Instagram.

