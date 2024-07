Papa prega per ‘popolazioni oppresse dall’orrore della guerra’

agenzia

'Non dimentichiamo Ucraina, Palestina, Israele, Myanmar'

CITTÀ DEL VATICANO, 16 LUG – “La Beata Vergine del Monte Carmelo doni conforto e ottenga la pace a tutte le popolazioni che sono oppresse dall’orrore della guerra. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar, e preghiamo insieme per la pace”. Lo scrive il Papa su X nel giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna del Carmelo.

