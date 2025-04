Papa, vivo momento di debolezza, sento la tenerezza di Dio

agenzia

Francesco all'Angelus, pregate per chi soffre per la guerra

CITTÀ DEL VATICANO, 13 APR – “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”. Lo scrive il Papa nell’Angelus diffuso, per la nona domenica consecutiva, con un testo scritto.

