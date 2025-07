agenzia

In programma una nuova votazione il 5 agosto

ROMA, 31 LUG – E’ iniziata la seduta del parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice del Csm. A quanto si apprende, si andrebbe verso una nuova fumata nera. Martedì 5, infatti, è possibile una nuova seduta comune, alle 13, per terzo scrutinio.

