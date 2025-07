Parlamento Ue, Malaguti (FdI) attacca la sinistra italiana: «Vota contro il ricordo delle vittime di Tito»

Europa

«A Strasburgo la sinistra italiana vota contro il ricordo delle vittime del maresciallo Tito, dimostrando di non avere nemmeno pietà per tante persone innocenti trucidate anche con immani sofferenze come gli infoibati. Nella storia dell’uomo il comunismo ha seminato più disperazione e morte di ogni altra ideologia totalitaria, ma ancora oggi una certa sinistra, evidentemente, non riesce a liberarsene del tutto, sottomessa a retaggi ideologici ereditati nel tempo e condannati dalla Storia». Così Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.

