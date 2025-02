Parodi (Anm), ‘all’ incontro con Meloni senza cedimenti’

agenzia

'Risposta premier è novità di rilievo, non possiamo sottrarci'

ROMA, 09 FEB – “La novità di ieri ha un certo rilievo. Non possiamo sottrarci ad un incontro che io ho chiesto. Forse ho iniziato male perché sono partito con una richiesta mia personale che avvertivo con una certa intensità, senza consultarmi con i colleghi e di questo chiedo scusa. Però abbiamo avuto una risposta per una interlocuzione con l’associazione” che rappresenta “una occasione per spiegare una volta di più con chiarezza, fermezza, lucidità e senza nessun cedimento quelle che sono le nostre ragioni”. Lo afferma Cesare Parodi, il nuovo presidente dell’Anm, nel corso del suo intervento al Comitato direttivo centrale in corso a Roma.

