Parolin e Tagle ancora in testa per i bookmaker, balzo per Grech

Scommettitori puntano su conclave breve, il nome già l'8 maggio

ROMA, 06 MAG – Alla vigilia del conclave, al via domani pomeriggio, sale la fibrillazione tra i bookmaker internazionali per l’elezione del nuovo Pontefice. Da subito in testa alle preferenze, Pietro Parolin è anche il prescelto degli scommettitori: oltre il 32% infatti ha scelto il segretario di Stato come nuovo Papa, seguito da Luis Antonio Tagle, che raccoglie il 16% delle giocate. Più staccati Peter Turkson e Peter Erdo all’8%, con Pierbattista Pizzaballa fermo al 7%. Il testa a testa tra i due favoriti, riferisce Agipronews, continua anche in lavagna, con gli esperti di William Hill che offrono entrambi a 3,50 dopo l’ultimo aggiornamento delle quote (in testa ieri c’era invece Tagle). Dietro i due favoriti la coppia Turkson-Zuppi a quota 5. Il cambiamento più rilevante delle ultime ore riguarda però Mario Grech, cardinale molto vicino a Bergoglio: il maltese si gioca a 20, quota più che dimezzata rispetto al 42 di una settimana fa. FUMATA BIANCA – I betting analyst internazionali scommettono anche sul giorno in cui verrà annunciato il nuovo Pontefice: previsto un conclave molto breve, con fumata bianca già l’8 maggio – il secondo giorno in calendario – fissata a 2,10, in vantaggio sul 9 maggio dato a 2,75. Sale a 7 l’opzione 10 maggio, con l’elezione papale alla prima votazione, mercoledì 7 maggio, data a 9. NOME PAPA – Continuità nel nome di Francesco. Per i bookmaker il nome del prossimo Papa sarà infatti Francesco II. Nel Regno Unito si gioca a 5 la possibilità che il nuovo Papa scelga Francesco, in vantaggio su Giovanni e Giovanni Paolo, fissati entrambe a 6 volte la posta, seguiti da Benedetto a quota 7.

