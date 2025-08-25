Parolin, ‘restiamo allibiti da ciò che sta succedendo a Gaza’

agenzia

'Nonostante la condanna del mondo intero'

NAPOLI, 25 AGO – “Restiamo allibiti di fronte a quello che sta succedendo a Gaza nonostante la condanna del mondo intero”. Lo ha detto il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della Settimana liturgica nazionale a Napoli. “Anche qui sembra che non ci siano attualmente spiragli di soluzione e che la situazione diventi sempre più complicata soprattutto dal punto di vista umanitario”, ha aggiunto. “C’è bisogno di speranza per il mondo. Una speranza, come dice l’apostolo, contro ogni speranza, perché oggi non abbiamo molti elementi che ci aiutino a sperare, soprattutto a livello internazionale, perché c’è una difficoltà ad avviare percorsi di pace, ma c’è bisogno di non rassegnarsi e di continuare a lavorare”, ha sottolineato. Per raggiungere la pace, ha proseguito, ci vuole “la politica, perché soluzioni ce ne sono tante. Ci sono tanti percorsi per arrivare alla pace, ma devono essere messi in pratica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA