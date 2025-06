Passa in giudicato assoluzione per ex assessore Sicilia Armao

Giudiziaria

Fu accusato di avere evaso 800 mila euro

“Ho portato per dieci anni un macigno, subìto accuse ingiuste ed iniziative aggressive sul piano personale. Da uomo di diritto ho risposto nell’unico modo che conosco, invocando ed ottenendo giustizia. Adesso la questione è chiusa definitivamente”. Così l’avvocato amministrativista, Gaetano Armao, per due volte assessore all’Economia in Sicilia, dopo che la sentenza emessa sei mesi fa dalla V sezione penale del Tribunale di Palermo è passata in giudicato con l’assoluzione “per non avere commesso il fatto”.