Patto per le Europee Salvini-Cesa e alla Camera nasce gruppo Udc

agenzia

Composto dal segretario centrista e da Nino Minardo della Lega

ROMA, 05 APR – “Matteo Salvini e Lorenzo Cesa si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell’Italia”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei due partiti in cui si annuncia: “L’attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all’onorevole Cesa, parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera”.

