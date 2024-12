Pausa lavori commissione sulla manovra, verso ok nel pomeriggio

agenzia

La maratona notturna non è bastata, si riprende alle 15

ROMA, 17 DIC – La seduta notturna della commissione Bilancio della Camera sulla manovra non è bastata per chiudere l’esame degli emendamenti. I lavori sono sospesi e riprenderanno intorno alle 15, dopo l’intervento della presidente del consiglio Giorgia Meloni in Aula per le comunicazioni in vista del consiglio europeo. L’obiettivo resta comunque quello di chiudere in giornata con il via libera al mandato ai relatori. Lo conferma uno dei relatori, Ylenia Lucaselli (FdI): “Sì, assolutamente sì”, si chiude oggi, risponde ai cronisti. “Non manca molto, un paio d’ore e finiamo tutto”.

