Pd, Anthony Barbagallo confermato segretario regionale del partito

L'ELEZIONE

Un congresso contraddistinto da polemiche e ricorsi, che hanno portato una parte dei dem a non partecipare alla votazione

Anthony Barbagallo riconfermato segretario regionale del Partito Democratico. In Sicilia alle 20 si sono concluse nei 240 circoli dell’Isola le operazioni di voto che hanno visto la vittoria del segretario regionale uscente e unico candidato in un congresso contraddistinto da polemiche e ricorsi, che hanno portato una parte dei dem a non partecipare alla votazione sul segretario regionale e a non esprimere nessun candidato.

Il risultato non è stato ancora ufficializzato, solo domani il commissario ad acta per il congresso in Sicilia, Nico Stumpo, comunicherò i risultati ufficiali del congresso e i vari eletti nelle segreterie provinciali. Poi, per la metà di giugno, verrà stabilita la data del congresso regionale, nel corso del quale verranno comunicati gli esiti ufficiali e avverrà la nomina del segretario regionale. Non è escluso però che possano essere presentati nuovi ricorsi, da parte dell’area che si oppone alla segreteria di Barbagallo.

