Pd, Barbagallo riconfermato segretario in Sicilia: «Rinnovarsi per essere credibili»

Le parole all'assemblea del partito

«Il partito è qui oggi. Tradizionalmente i congressi in Sicilia hanno avuto sempre momenti di tensione, però dopo la tensione il Pd deve ripartire. Oggi il partito è certificato, rinnovato, con tanta presenza di giovani e di nuovi mondi, al confine con Pd, che non hanno mai avito modo di iscriversi. C’è una nuova ripartenza che guarda alla società civile, al mondo dell’associazionismo e alle forze fresche che ci sono nell’isola». Così, Anthony Barbagallo, parlando a margine dell’assemblea regionale del partito, a Palermo nella quale stamattina è stato confermato segretario del partito in Sicilia. Un’assemblea che ha visto anche pesanti critiche nei suoi confronti e l’assenza di vari esponenti di spicco.

«Il Pd deve rinnovarsi per essere credibile»

«Il Pd in Sicilia deve affrontare una sfida decisiva: rinnovarsi davvero per tornare a essere credibile. Basta con l’immagine di un partito chiuso, autoreferenziale e scollegato dalla vita reale delle persone. Il Pd siciliano è soprattutto il partito di Pio La Torre e di Pier Santi Mattarella. La priorità per noi resta sempre la lotta e del contrasto alla mafia» ha proseguito Barbagallo. «Di fronte alla crescita di sovranismi e autoritarismi – prosegue – rilanciamo l’impegno per un partito inclusivo, giusto e femminista, che metta al centro pace, cura delle persone e del pianeta. Serve un grande piano per l’autonomia economica delle donne, per contrastare le violenze di genere. Il Pd deve rinnovare anche il suo rapporto con i giovani, dando loro voce e centralità. Coinvolgeremo anche i giovani democratici, in modo sistematico, nelle scelte politiche e programmatiche».

Le critiche alla destra