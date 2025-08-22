Pd, Decaro l’uomo giusto e ora serve generosità di tutti

agenzia

Taruffi, "in Puglia niente precondizioni ma gioco di squadra"

ROMA, 22 AGO – “La disponibilità manifestata da Antonio Decaro a candidarsi a Presidente della Puglia è un’ottima notizia ed è proprio quello che speravamo. Per noi è la candidatura più competitiva da mettere a disposizione della coalizione che vogliamo costruire per vincere contro la destra e continuare a governare la Puglia”. Lo afferma Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale Pd, spiegando che “alle liste del Pd lavoreremo come sempre con il partito regionale. Da questo punto di vista, chiediamo a tutti, a partire da chi ha svolto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità senza precondizioni ma pensando al lavoro di squadra, perché in un partito nessuno decide da solo e perché l’unità è essenziale per costruire un progetto che risponda ai bisogni concreti dei cittadini”. “Decaro – sottolinea Taruffi – è la persona giusta per portare avanti una storia importante che ha caratterizzato il centrosinistra e il governo della Puglia negli ultimi 20 anni. Anni in cui il centrosinistra, grazie al lavoro di chi in questo lungo periodo ha guidato la Regione, ha saputo essere il motore dell’innovazione e del cambiamento. E su questa strada si deve proseguire”. “Siamo già al lavoro per costruire la coalizione più inclusiva e plurale per vincere in Puglia”, aggiunge l’esponente dem: “Alle liste del Pd lavoreremo come sempre con il partito regionale. Da questo punto di vista, chiediamo a tutti, a partire da chi ha svolto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità senza precondizioni ma pensando al lavoro di squadra, perché in un partito nessuno decide da solo e perché l’unità è essenziale per costruire un progetto che risponda ai bisogni concreti dei cittadini. Questo è lo spirito con cui lavoreremo alle liste del Pd, perché queste ci competono. Adesso avanti al lavoro per la Puglia”.

