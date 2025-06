Pd, il “morto” che aveva votato parla all’assemblea regionale

L'episodio

Marcello Corrao, 71 anni, vicepresidente dell’assemblea provinciale di Messina era stato dato per defunto per un caso di omonimia

All’assemblea del Pd Sicilia, in corso a Palermo, la presidente Cleo Li Calzi ha chiamato sul palco a parlare quello che ha definito «Il morto che ha votato», facendo cenno a uno degli iscritti che, all’assemblea regionale che aveva votato il regolamento congressuale il 27 gennaio scorso, è stato considerato da alcuni, nel conteggio delle presenze relative ai nomi, come morto per un caso di omonimia.La persona in questione è Marcello Corrao, 71 anni, vicepresidente dell’assemblea provinciale di Messina e segretario del circolo di Capo d’Orlando. «Compariva il mio nome – ha detto Corrao – poi alla fine non ho votato. Qualcuno, che non mi conosceva, però, si è messo in testa qualcosa di sbagliato, dicendo che stavano imbrogliando. Invece non era così, perché io sono qui e adesso ci scherziamo su».

