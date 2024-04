Pd, “La Sicilia che vogliamo”: a Caltanissetta conferenza programmatica con Elly Schlein

la due-giorni

La segretaria nazionale Dem arriva in Sicilia per parlare di Autonomia, Ponte sullo Stretto e Amministrative

Si svolgerà il 22-23 marzo all’hotel San Michele a Caltanissetta la Conferenza programmatica del PD Sicilia, indetta dal segretario regionale Anthony Barbagallo. Alla due giorni nissena è prevista la presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che parteciperà, venerdi pomeriggio, ad un incontro dal titolo “La grande rapina al Sud: come l’autonomia uccide il mezzogiorno”. Nella mattinata di venerdi – intorno alle 12 – Elly Schlein, accompagnata da Barbagallo, sarà in via Circuito Torre Faro n° 135 (Messina) per dire no al Ponte sullo Stretto di Messina voluto da Matteo Salvini, nell’ambito dell’iniziativa “Un Ponte inutile: vogliamo strade, ferrovie, aeroporti”.

Il programma