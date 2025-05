Pd, lavoriamo per una grande manifestazione nazionale per Gaza

agenzia

Facciamo tutti insieme uno sforzo con spirito largo e unitario

ROMA, 25 MAG – “Siamo al lavoro con la rete di associazioni che si è riunita sull’appello di Marzabotto per organizzare una grande manifestazione nazionale per Gaza. Facciamo tutti insieme uno sforzo, in queste ore, con spirito largo e unitario, per renderla ancora più grande e partecipata”. Lo riferiscono all’ANSA fonti del Nazareno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA