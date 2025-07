Pd-M5s-Avs in Aula, oscena premiazione Salvini da Israele

agenzia

Il Governo riferisca su Gaza. Basta doppia morale

ROMA, 22 LUG – Pd, M5s e Avs all’attacco in Aula sul governo dalla “doppia morale” sul conflitto in Medioriente. In apertura di seduta il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi è intervenuto attaccando la “letterina di condanna verso Israele dopo 2 anni di genocidio” una lettera “che si vela di ipocrisia” ancora di più “con la posizione del vicepremier Salvini che proprio oggi ha ricevuto il premio Italia-Israele. Per noi questa cosa è oltre la politica, oltre la dialettica siamo alla miseria umana”. “Di doppia morale un Paese muore”, è andato all’attacco sullo stesso argomento Arturo Scotto del Pd. “Oggi la doppia morale è entrata nella Camera con il vicepremier che ritira il premio Italia -Israele, questo è il luogo del diritto ed è stato violato”. “Oggi è andato in scena qualcosa di orribile – ha detto Angelo Bonelli di Avs – una premiazione oscena quella accaduta alla Camera: già Salvini ha stretto le mani insanguinate di Netanyhau cosa deve succedere di più?”.

