Pd-M5s e Avs insieme, ‘avanti per il salario minimo’

'Az e +E con noi ma non per raccolta firme,50mila già raggiunte'

ROMA, 03 LUG – Pd, 5s e Avs rilanciano la battaglia per il salario minimo e la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare. Lo fanno in una conferenza con i parlamentari Cecilia Guerra, Valentina Barzotti e Franco Mari. “Una battaglia di legislatura” che “è viva”, hanno detto. Per Guerra, anche se già si sarebbe raggiunto il numero minimo di firme (50mila), ora si cercherà lo sprint. “Azione e +E, che avevano firmato con noi la proposta di legge” di iniziativa parlamentare, “hanno ritenuto di non partecipare alla raccolta firma per una diversa valutazione sullo strumento”. “Sui contenuti” della battaglia “continueremo con loro”.

