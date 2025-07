Pd-M5s-Più Europa, Giorgetti riferisca in Aula su Unicredit

agenzia

"Il governo ha fatto una figura barbina"

ROMA, 15 LUG – “Il desaparecido Giorgetti venga in Aula” su quanto “sta accadendo in relazione alla figura barbina fatta dal governo con la bocciatura del Tar (parziale) e oggi della commissione Ue sul golden power usato per ostacolare l’offerta pubblica di scabio Unicredit”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. Gianmauro Dell’Olio del M5s ha puntato il dito contro il “ruolo del governo nel risiko bancario”, “solo per favorire alcuni privati”. La richiesta è stata condivisa anche dal gruppo Pd per voce di Bruno Tabacci: “Giorgetti venga a precisare in Parlamento l’uso disinvolto del golden power su vicenda Unicredit-Bpm, che appare così strumentale da mettere il governo in una situazione di totale conflitto di interesse”.

