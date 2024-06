Pd-M5s,Meloni riferisca sull’inchiesta di Fanpage su giovani FdI

agenzia

Piantedosi risponderà al question time ad interrogazione del Pd

ROMA, 18 GIU – Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle chiedono in aula alla Camera che la premier Giorgia Meloni riferisca sull’inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d’Italia: “Chiediamo a Meloni a riferire su quanto emerso, ovvero l’organizzazione giovanile di FdI”, dice il dem Matteo Orfini. “Stiamo parlando di reati”, di una “continua e consapevole apologia di fascismo, un reato che va perseguito”, ha aggiunto. “Ci associamo con convinzione a questa richiesta”, gli ha fatto eco Andrea Quartini del M5s che ha puntato il dito anche contro “gli attacchi squadristici in quest’Aula”. I giovani di Fratelli d’Italia, al centro dell’inchiesta del quotidiano on line, saranno l’oggetto dell’interrogazione del Pd a cui dovrà rispondere il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi domani al Question time. Chiediamo al ministro, si legge nell’interrogazione che ha come prima firmataria la segretaria Dem Elly Schlein “di intervenire per impedire ogni forma di propaganda legata al fascismo, alla sua apologia e se sia vero che all’interno dell’organizzazione politica giovanile di cui ni premessa operino volontari del Servizio Civile Universale, in palese violazione della legge”.

