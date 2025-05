Pd nel caos, Enzo Bianco si schiera con i “ribelli”: «Congresso regionale illegittimo, Barbagallo pensa per sé e non al partito»

il caso

L'ex ministro dell'Interno ha scritto a Elly Schlein: «Devi intervenire»

«Sostengo pienamente il ricorso alla commissione nazionale e regionale di garanzia del Pd, presentato da quasi tutto il gruppo del PD all’Ars e da tanti altri esponenti e tesserati del Pd, contro le palesi illegittimità con cui si vorrebbe far svolgere il congresso regionale del Pd. I Liberal Pd chiedono di fermare un congresso che nei fatti non esiste più a causa della ostinazione del segretario uscente Antony Barbagallo che pensa solo alla sua carica e non al bene del partito».

Lo ha detto Enzo Bianco, Presidente dei Liberal Pd. «Faccio un appello alla Segretaria Elly Schlein affinché intervenga – prosegue Bianco – quello che sta accadendo in Sicilia non ha eguali a mia memoria, sia dal punto di vista della regolarità (dopo mesi non sappiamo chi ha votato all’assemblea di gennaio in cui sono state decise le regole del congresso e la segreteria regionale si ostina a non fornire i nomi), sia dal punto di vista politico: il Pd in Sicilia non è mai stato così diviso. Numeri alla mano, non ha mai avuto risultati così scadenti come in questi anni di gestione Barbagallo, danneggiando anche l’azione del Pd nazionale e della stessa Elly Schlein».

«Questa gestione del Pd regionale – sostiene il Presidente dei Liberal Pd – non ha coesione interna né prospettiva politica. Ha perso praticamente tutte le elezioni in questi anni, con numeri ingiustificabili. Alle Europee del 2024 il Pd siciliano ha eletto un solo deputato invece che due come nelle precedenti elezioni e ha preso ben 10 punti in meno rispetto al Pd nazionale, 14% contro 24%. Alle Regionali del 2022 Barbagallo non solo non è riuscito a creare una coalizione competitiva, ma la candidata presidente da lui scelta è arrivata terza e il Pd ha preso solo il 12,7%. Alle Politiche del 2022 il Pd in Sicilia ha preso l’11,8%, 7 punti in meno del risultato nazionale. Con questi risultati elettorali e di fronte ad un Pd così lacerato e senza prospettive, che altro occorre per voltare dignitosamente pagina?».