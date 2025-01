Pd, Pietro Bartolo: «Non fare le primarie sarebbe un grave errore, aprire il partito a giovani e società civile»

POLITICA

Il medico di Lampedusa gia europarlamentare Dem interviene nell'infuocato dibattito di questi giorni

«Aprire il partito democratico ai giovani ed alla società civile è un passaggio a mio avviso obbligato ed imprescindibile. Non riconoscere lo strumento delle Primarie come autentico punto di forza di un partito che ha l’obbligo morale di parlare un linguaggio innovativo, sarebbe un grande errore. È per questa ragione che trovo assolutamente necessario procedere in questa direzione per l’elezione del nuovo segretario regionale del partito democratico in Sicilia». Sono queste le dichiarazioni rilasciate da Pietro Bartolo, medico di Lampedusa già europarlamentare del PD, che tiene a rafforzare la sua posizione su una questione che in questi giorni sta infuocando il dibattito politico interno al suo partito.

Secondo Bartolo, il partito grazie alle primarie può confrontarsi «a viso aperto con i cittadini, annullando una volta per tutte l’idea che il Pd possa vivere di logiche ed equilibri locali spesso distorti» e dimostrare di non essere «un partito chiuso ed elitario che non dialoga con i cittadini».