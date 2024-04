Pd, Ppe asservito alla destra, su migranti votiamo contro

agenzia

Benifei, 'Patto securitario, usa fondi Ue per costruire muri'

BRUXELLES, 09 APR – “Il Pd non si fa dare lezioni di europeismo dal Presidente del Ppe Manfred Weber che dimostra di essere completamente asservito alla destra ultranazionalista. Il Ppe vuole trasformare la politica europea in materia di asilo e migrazione in una questione puramente securitaria, usare i fondi europei per costruire mura e recinzioni alle frontiere dell’Unione e per l’esternalizzazione “modello Ruanda”. E’ quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati Pd al Pe annunciando che il compromesso sui migranti “per noi italiani del Pd è davvero troppo poco e per questo voteremo contro”.

