Pd, senza risposte su Almasri niente lavori d’Aula

agenzia

Braga, serve un'informativa immediata del governo

ROMA, 03 FEB – “Ribadisco la richiesta a nome del Pd per avere una informativa immediata sul caso Almasri. A fronte della diserzione di due ministro della Repubblica, sono stati sospesi i lavori di quest’Aula”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga in apertura della seduta d’Aula della Camera. “Domani è convocata una conferenza dei capigruppo e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere i lavori d’Aula se non ci sarà una risposta adeguata. Di questo tema si deve parlare qui, in Parlamento”, ha aggiunto.

