Pd, si terrà a Sigonella la prima riunione della segreteria regionale

il nuovo corso dem

Anthony Barbagallo: «Diciamo no alla guerra»

Si terrà venerdì 25 luglio, alle 17, a Sigonella, la prima riunione della nuova segreteria regionale del Pd Sicilia. Lo ha deciso il segretario regionale Anthony Barbagallo che ha anche scelto un luogo simbolico per l’insediamento dell’organismo. La riunione, in presenza, in terrà infatti all’hotel Sigonella Inn, a Motta Sant’Anastasia CT), una struttura confiscata alla mafia, alle porte della base base militare di Sigonella.