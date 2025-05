Pd Sicilia, a rischio il congresso: manca il parere (obbligatorio) della commissione di garanzia

LA QUERELLE

Non esiste nemmeno copia del provvedimento con il quale è stato approvato il nuovo regolamento

Ore febbrili nel Pd in Sicilia. La celebrazione del congresso regionale, sul quale è in atto un duro scontro all’interno del gruppo dirigente, potrebbe essere a rischio perché la commissione regionale di garanzia, come si legge nel verbale della seduta di due giorni fa, «non ha alcuna copia del provvedimento con il quale è stato approvato il regolamento congressuale regionale, né tantomeno ha rilasciato parere in quanto non richiesto da alcuno organismo del partito». Parere che «è obbligatorio» recita il comma 2 dell’art. 3 del regolamento delle Commissioni di garanzia approvato dalla direzione nazionale del Pd.

Sul caso è intervenuta anche la Commissione nazionale di garanzia del Pd che due giorni fa si è riunita dopo avere ricevuto tre ricorsi contro lo svolgimento dell’assemblea regionale Dem che il 27 gennaio ha approvato, tra le contestazioni di una parte del gruppo dirigente, il regolamento per il congresso.

Nella delibera, a firma della presidente Stefania Gasparini, si precisa che «la competenza a decidere sui ricorsi è in capo alla commissione regionale di garanzia della Sicilia». Una precisazione, quella dei garanti nazionali, in risposta alla commissione regionale di garanzia che in un verbale, trasmesso al nazionale, si era definita «non competente» a esprimersi sui ricorsi.