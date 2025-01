Pd Sicilia, oggi il terzo round: atteso il verdetto sulle primarie

VERSO IL CONGRESSO

Alle 18 di oggi, all’hotel Astoria di Palermo, si riunirà di nuovo l’Assemblea regionale dei Dem

Chi c’è dentro racconta una certa stanchezza all’interno del Partito democratico. E la voglia di chiudere la partita dello statuto ormai tiene banco da troppe settimane. Alle 18 di oggi, all’hotel Astoria di Palermo, si riunirà di nuovo l’Assemblea regionale del Pd, nel corso della quale si dovrebbe capire quale sarà la strada da prendere. All’ordine del giorno c‘è la votazione sul regolamento del congresso. Primarie aperte sì, come chiesto dalle frange dei ribelli in rivolta contro Anthony Barbagallo; o voto ai soli iscritti, secondo la “scuola” dei barbagalliani.