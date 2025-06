Pd Sicilia, polemiche al congresso: «Barbagallo segretario dimezzato». Ma viene eletto all’unanimità

politica

L'incontro a Palermo per ratificare l'elezione del segretario regionale: assente la maggiorana dei deputati Ars

Anthony Barbagallo è stato eletto all’unanimità segretario regionale del Pd siciliano dall’assemblea riunita a Palermo. Barbagallo è al suo secondo mandato, era l’unico candidato al congresso dopo lo strappo con un fronte composito della classe dirigente del partito che ha disertato il percorso congressuale nei circoli e anche l’assemblea di questa mattina. Cleo Li Calzi è stata eletta all’unanimità presidente dell’assemblea del Pd siciliano. All’assise assenti i dirigenti che si sono opposti alla candidatura di Barbagallo. L’assemblea è stata disertata anche da 8 deputati regionali su 11 del gruppo Pd all’Ars.

Polemiche

«Non saranno né la convocazione dell’assemblea, né la proclamazione di un segretario dimezzato a mettere la polvere sotto il tappeto o, peggio ancora, a cancellare le forzature e le illegittimità del congresso regionale. Anthony Barbagallo, ancora una volta, non ha avuto nemmeno rispetto della commissione nazionale di garanzia, che proprio in questi giorni si sta occupando dei ricorsi sul congresso siciliano e fra qualche settimana si pronuncerà definitivamente». Lo dicono i rappresentanti siciliani delle aree Energia popolare e Left Wing del Pd in merito all’assemblea in corso a Palermo per la proclamazione del segretario regionale.«Si poteva attendere l’esito dei ricorsi prima di fare quest’ennesima forzatura che espone ancora una volta il partito. Se Barbagallo pensa che le questioni politiche del partito siciliano si possono risolvere offrendo, come ha sempre fatto, qualche posto negli organismi si sbaglia di grosso», conclude la nota.

Presenti rappresentanti coalizione