Pd, sospese tutte le attività fino al 24 per il lutto nazionale

Taruffi, 'Il Pontefice ha parlato un linguaggio universale'

ROMA, 22 APR – “La voce di Papa Francesco ha saputo parlare il linguaggio universale dell’umanità e in questo momento il cordoglio per la sua scomparsa è forte per tutti. Per questo, in segno di adesione al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco abbiamo chiesto alle Federazioni regionali e provinciali di sospendere e rinviare tutte le iniziative di ogni ordine e grado del Pd programmate nelle giornate di oggi, domani e giovedì 24 aprile”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria Pd.

