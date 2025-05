Pd, Stumpo: «Una sola candidatura in regola per la segreteria in Sicilia: è quella di Barbagallo»

Partiti

Il commissario ad acta rende noto l'esito della commissione che si è riunita ieri sera

C’è un solo candidato al congresso del Pd in Sicilia: è il segretario uscente Anthony Barbagallo. Lo ha appurato la commissione per il congresso siciliano, riunita ieri sera, come riferisce il commissario ad acta, Nico Stumpo. «E’ stata accertata la presenza di una sola candidatura, in regola con le firme – spiega Stumpo -. Il termine per la presentazione delle candidature si è chiuso ieri a mezzogiorno. Da oggi iniziano le assemblee come prevede l’articolo 17 del regolamento. Da quello che so c’è già un programma fatto da tutte le commissioni e dal 15 maggio inizieranno i congressi nei circoli in 6 province su 9 per il rinnovo delle cariche provinciali, tranne Enna, Messina e Siracusa perché non sono in scadenza».

«Il mio augurio è che l’inizio dei congressi possa riconsegnare un clima di serenità e che si svolga tutto nel migliore dei modi – aggiunge Stumpo – spero che tutti si ricordino che, a prescindere dalle candidature, il partito è uno: ci si può dividere ma il percorso e l’idea comune deve essere quella di programmare, in questo congresso, un progetto per la Sicilia e per i siciliani, per rilanciare il partito democratico e candidarsi alla guida della Sicilia e fare un dibattito interno sui dirigenti del Pd, a mio avviso questa è la parte meno importante».

«Non voglio alimentare ulteriori polemiche, ma sono irricevibili le accuse di brogli. Nessun defunto ha votato all’assemblea del 27 gennaio. Siamo un partito, abbiamo regole chiare e ci sono organi di garanzia a cui rivolgersi. Ma le accuse infamanti fanno male al partito e a chi crede nel Pd». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, sulle accuse di presunti brogli delle procedure elettorali nell’assemblea regionale del Pd siciliano del 27 gennaio scorso.