Pd su Flotilla, auspicio è che il canale mediazione resti aperto
'Prosegua con la discrezione doverosa, situazione preoccupante'
ROMA, 25 SET – “Crediamo che vada ringraziato il Patriarcato latino in Terra Santa per la disponibilità a una mediazione che, fuori da ogni strumentalizzazione politica, possa raggiungere l’obiettivo di far arrivare gli aiuti a Gaza e salvare le vite palestinesi deliberatamente affamate. Auspichiamo che il canale di mediazione rimanga aperto e prosegua con la discrezione doverosa di fronte a una situazione che di ora in ora diventa sempre più preoccupante. Ancora una volta mandiamo un abbraccio ai nostri parlamentari, impegnati a offrire una scorta istituzionale alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla che, autonomamente, assumerà le sue determinazioni”. Lo afferma in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del PD.