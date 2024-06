Pd, sui migranti l’Antimafia convochi Meloni e Melillo

agenzia

'Colpire, laddove c'è, illegalità ma no a speculazioni'

ROMA, 04 GIU – E’ “opportuno che la commissione Antimafia convochi in audizione” la premier “Meloni e il procuratore nazionale Melillo, in relazione all’esposto” su “ipotesi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione di flussi di migranti”. E’ “necessario che anche il Parlamento, attraverso la bicamerale Antimafia, accenda fari, contribuisca a fare chiarezza, contrastando e colpendo – dove ci sono – illegalità e traffici illeciti, ma evitando nel contempo rischi di speculazioni”. Così la responsabile Giustizia Pd Debora Serracchiani, il capogruppo in commissione Walter Verini, la responsabile Legalità Vincenza Rando.

